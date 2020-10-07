Девушки в Запорожье использовали фонтан как “бульбулятор” для наркотиков

Вечером 6 октября в Telegram-канале “Это Запорожье” появилось видео, на котором запечатлены две девушки, употребляющие наркотики. На видео демонстрируется довольно оригинальный процесс: девушки использовали фонтан в качестве “бульбулятора”, через который обычно курят марихуану.

Фонтан находится в центре Запорожья, на людном бульваре Шевченко.

Последовала ли какая-то реакция от правоохранителей на это нарушение закона, пока не известно.

Напомним, недавно в Запорожье изъяли наркотиков на 24 миллиона гривен, а в Лукьяновское СИЗО наркотики перебрасывали с помощью квадрокоптера.