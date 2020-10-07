В ВСУ - 11-я жертва коронавируса. Умер мужчина из Запорожской области

На днях состояние больного ухудшилось. Медики не смогли спасти его, не смотря на все усилия.

Среди работников и служащих Вооруженных сил Украины зафиксирован 11-й летальный случай, вызванный коронавирусной болезнью COVID-19.

Жертвой стал мужчина из Запорожской области, который с 24 сентября находился на лечении в областной инфекционной клинической больнице с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Его состояние 6 октября резко ухудшилось на фоне острой сердечной недостаточности. Врачи больного реанимировать не смогли.

Об этом 7 октября сообщило Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"В связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 6 октября умер работник ВС Украины (Запорожская область)", - сказано в публикации.

У покойного были хронические сопутствующие заболевания.

Всего по состоянию на утро 7 октября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 709 человек, за прошедшие сутки было 63 новых случая. Дома под присмотром медицинской службы находится 43 человека. За время эпидемии выздоровели 1762 сотрудника и служащих ВСУ.

Всего в Украине по состоянию на 7 октября заболели коронавирусом 4 753 человека. Это новый антирекорд. Скончались 77 человек. За сутки зафиксированы 2 569, что также рекордный показатель. Всего же продолжают болеть 128 770 украинцев.