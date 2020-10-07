Новым главой Национальной академии наук стал Анатолий Загородный

Выборы были назначены после кончины Бориса Патона, который возглавлял академию 58 лет.

Президентом Национальной академии наук Украины избрали академика Анатолия Загородного. Об этом сообщает пресс-служба НАНУ.

"7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. На основании тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины был избран академик Анатолий Глебович Загородний", – сказано в сообщении.

В 1992–2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии. В 2009-2011 годах – главный ученый секретарь НАН Украины. Ему 69 лет.

Имеет научные труды в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики.

Загородний разработал статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем, последовательную кинетическую теорию пылевой плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы, развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

В интервью газете Світ Загородний рассказывал, что его главная задача на посту – "укрепление репутации, повышение престижа и усиление роли Академии в жизни общества и государства".

Напомним, 19 августа на 102 году жизни умер выдающийся украинский ученый Борис Патон, занимавший пост президента Национальной академии наук Украины с 1968 года.

22 августа в Киеве простились с Борисом Патоном. Церемонию посетили президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава офиса президента Андрей Ермак, первый президент Украины Леонид Кравчук.