"Чтобы не принесли в жертву". Отец 6-летнего мальчика рассказал, почему поджег ребенка

В среду, 7 октября, Подольский райсуд Киева арестовал на два месяца мужчину, который сжег шестилетнего сына в закрытой квартире. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Подольский райсуд столицы в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №7 и арестовал на два месяца мужчину, который подозревается в убийстве собственного малолетнего сына", – сказано в сообщении.

Мужчина признал свою вину и заявил, что сделал это, чтобы не допустить ребенка к жертвоприношению 15 октября, сообщает "Информатор".

"Чтобы не допустить его к алтарю!" — говорит мужчина. Кто должен был отвезти сына на алтарь, и на какой, отец не сказал.

Кроме того, он утверждает, что он таким образом доказал любовь к своему сыну. И не надевает маску, чтобы все видели его лицо.

Напомним, в понедельник, 5 октября, 35-летний мужчина взял к себе в гости 6-летнего сына. Когда его супруга пришла забирать ребенка, мужчина не пустил ее в квартиру. После этого он открыл газ и поджог детскую кроватку.