У пострадавшего – ожоги рук и лица.

В Днепре произошло разрушение частного жилого дома, пострадал хозяин.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Отмечается, что в четверг, 8 октября, в 3:53 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении двухэтажного жилого дома в Новокодацком районе областного центра.

На месте ЧП было установлено, что по неизвестным причинам произошло разрушение двухэтажного кирпичного частного жилого дома. Также был поврежден соседний дом: выбито одно окно и частично деформирована стена.

Во время обследования места происшествия появился хозяин дома: мужчина 1973 года рождения. Его осмотрели врачи и с диагнозом "ожоги рук и лица 1-й степени, ссадины" отправили в Днепровскую городскую клиническую больницу № 2.

Отметим, недавно 150-летний дом на Саксаганского в Киеве был разрушен без необходимого разрешения.