Чудом уцелели: в Яремче под ногами детей рухнула дорога
Женщина с двумя детьми решила пройтись по просевшей горной дороге. Как только они сошли с опасного участка, кусок дороги рухнул в реку.
Ролик с места события выложила в своем Facebook пользователь Иванна Додяк.
На записи видно, как женщина с двумя детьми идет по уже просевшей горной дороге, в то время как ее на видео снимает еще один человек, очевидно, муж.
В какой-то момент женщина с детьми решила вернуться назад, и в этот миг начался обвал дороги.
"Мама, мне страшно!", – были слышны крики детей.
"Родители решили себе погулять с детьми сейчас. Где разум? Будьте осторожны, не ходите сами, а тем более с детьми, чтобы снять видео или фото и выложить в соцсети!!!" – прокомментировала инцидент Иванна Додяк .
В конце видео виден весь масштабный оползень под дорогой, буквально через секунду после того, как с асфальта спрыгнули дети.
"Что у этих родителей в голове", – задалась вопросом автор публикации.
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