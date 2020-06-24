Женщина с двумя детьми решила пройтись по просевшей горной дороге. Как только они сошли с опасного участка, кусок дороги рухнул в реку.

Ролик с места события выложила в своем Facebook пользователь Иванна Додяк.

На записи видно, как женщина с двумя детьми идет по уже просевшей горной дороге, в то время как ее на видео снимает еще один человек, очевидно, муж.

В какой-то момент женщина с детьми решила вернуться назад, и в этот миг начался обвал дороги.

"Мама, мне страшно!", – были слышны крики детей.

"Родители решили себе погулять с детьми сейчас. Где разум? Будьте осторожны, не ходите сами, а тем более с детьми, чтобы снять видео или фото и выложить в соцсети!!!" – прокомментировала инцидент Иванна Додяк .

В конце видео виден весь масштабный оползень под дорогой, буквально через секунду после того, как с асфальта спрыгнули дети.

"Что у этих родителей в голове", – задалась вопросом автор публикации.

Как ранее писал Фокус:

В селе Дземброня Верховинского района Ивано-Франковской области пожилая женщина упала в бурный ручей и утонула. В Яблунице в реку слетел автомобиль. Тамошняя река разлилась и смыла кусок дороги. Водитель и пассажирка погибли.