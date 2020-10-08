Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь.

В Киеве на улице Семьи Кульженко загорелась маршрутка во время движения с пассажирами в салоне.

Об этом на странице в Facebook сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В первые минуты после возгорания, водители, проезжавшие мимо, пытались потушить пожар своими огнетушителями. Позже к борьбе с огнем подключились спасатели, приехавшие на двух пожарных машинах.

"Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже уже и спасатели ГСЧС подъехали. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении сообщества.

Отметим, в Соломенском районе Киева утром 1 марта загорелась маршрутка. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, однако сам получил ожоги.

Ранее в Киеве у маршрутки на ходу отпали два задних колеса, которые потом вылетели на тротуар и только чудом не задели проходившую мимо девушку.