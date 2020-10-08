"Летающую тарелку" на Лыбедской в Киеве внесли в реестр памятников архитектуры, – Ткаченко

Министр считает, что проект архитектора Флориана Юрьева давно стал лакомым кусочком для застройщиков.

Эксперты Минкультуры внесли проект архитектора Флориана Юрьева, известный как "Летающая тарелка" в Киеве на Лыбедской, в реестр памяток архитектуры и монументального искусства.

Об это написал в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

"На Лыбедской есть "Летающая тарелка" – фантастический проект архитектора Флориана Юрьева. Уже давно она стала лакомым предметом для застройщиков, планы которых были нацелены, очевидно, не на сохранение одного их символов Киева. Наконец экспертным советом МКИП мы вносим "тарелочку" в перечень реестра памяток архитектуры и монументального искусства", – написал Ткаченко.

По его словам, строение, которое было создано еще в советское время, является уникальным по своему архитектурному решению. Продуманные акустические эффекты и планировка первого уровня делают "тарелку" одним их немногих подобных сооружений в столице.

"После реставрации строение может стать современным концертным холлом", – считает Ткаченко.

Для завершения процесса внесения объекта в госреестр памяток местного значения, городская администрация Киева должна внести сооружение в список обнаруженных памяток объектов культурного наследия.

"КГГА и Виталий Кличко – у вас есть на это пять дней", – обратился к столичным властям министр культуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве 35-этажный торгово-развлекательный центр "Гулливер" в течение недели будет светиться цветами ЛГБТ-флага в честь КиевПрайда-2020.