Верховный суд обязал Зеленского общаться на государственном языке при исполнении обязанностей

Вместе с тем, за общение на другом языке вне исполнения полномочий президент не несет юридической ответственности.

Верховный суд рассмотрел иск, в котором просили признать противоправным общение президента Владимира Зеленского на форуме iForum-2019 23 мая 2019, и постановил, что глава государства обязан общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Вместе с тем, суд указал, что за общение на другом языке вне исполнения полномочий президент не несет юридической ответственности.

"В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, суд закрыл производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства", – сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом полностью отказаться от использования русского языка в публичной сфере.