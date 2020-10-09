Полтавский мэр инициировал марш против введения карантинных ограничений

Александр Шамота считает, что иммунитета к коронавирусу нет, и поэтому людям надо просто дать возможность зарабатывать.

Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота инициирует проведение в городе марша против карантинных ограничений "Нет – закрытию!". Об этом он написал своем Telegram-канале Шамота.

"В субботу, 10 октября, в 10:00 встречаемся в Корпусном саду и проведем марш "Нет – закрытию!". Дайте уже наконец людям спокойно работать и зарабатывать", – говорится в сообщении.

Чиновник не указал, куда именно будут маршировать участники акции, и что конкретно требовать.

Он считает, что в сложившейся эпидемиологической ситуации власть должна не затягивать гайки, а искать компромиссы.

"Скажу непопулярную вещь, но если сейчас мы снова поставим экономику на паузу, то всем, кто выживет после коронавируса, просто негде будет жить, что есть и чем пользоваться", – отметил Шамота.

Чиновник уверен, что карантинные ограничения особо не помогут, потому что иммунитета против коронавируса нет. В качестве примера он сослался на 20 случаев повторного инфицирования в Черновцах.

"Что же теперь, мы годами будем закрывать людей по домам, останавливая весь малый и средний сектор экономики?" – задался вопросом Шимота.

Напомним, ранее Александр Шамота заявил, что не будет вводить карантинные ограничения в Полтаве, так как они, по его мнению, не работают. Он считает, что главное – "дать возможность людям работать" в обычном режиме.