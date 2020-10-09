Нардеп Михаил Радуцкий предлагает в субботу и в воскресенье оставаться всей семьей дома.

В Украине из-за большого количества заболевших коронавирусом может появиться новый вид ограничений: так называемый карантин выходного дня.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, 10 октября состоится совещание у президента, где обсудят изменения постановления о карантинном зонировании.

"Второе, мое предложение поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит и президент, это надо сегодня. То, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку", – отметил он.

Радуцкий считает, что школы и другие учебные заведения надо отправлять в нынешних условиях необходимо переводить на дистанционное управление.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – подчеркнул он.

Также Радуцкий анонсировал поступления в Украину на следующей неделе первой партии экспресс-тестов из Швейцарии – они имеют 99% сертификат.

"Они будут за 15 минут делать ПЦР, не ИФА, а именно ПЦР. Они очень недорогие. Точность у них больше, чем ПЦР, которые мы обычно делаем", – резюмировал он.

Отметим, по состоянию на пятницу, 9 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.