КНУ им. Тараса Шевченко уходит на двухнедельный карантин

7 октября Леонид Губерский, ректор КНУ им. Тараса Шевченко, подписал распоряжение, согласно которому университет уходит на карантин с 8 по 23 октября. Всех деканов, директоров институтов и других структурных подразделений ВУЗа обязали перевести обучение в дистанционный режим. Причиной такого решения назвали распространение коронавируса.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте КНУ.

Фото: knu.ua

В студенческих общежитиях усилят пропускной режим, а в помещениях университета - ежедневную санитарную обработку. Директору университетской больницы поручили более пристально следить за состоянием здоровья сотрудников и студентов университета.

Специализированные заседания ученых советов будут проходить согласно законодательству с соблюдением мер санитарно-эпидемической безопасности.

Напомним, в сентябре вокруг КНУ был скандал из-за собрания "слуг народа" на его территории.