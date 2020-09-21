"Нет" зеленому КНУ. Студенты требуют расследования, почему "слуги" собирались возле Красного корпуса

Перед входом в Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прошла акция “Образование без политики”, организованная студентами, возмущенными вчерашней партийной конференцией “Слуги народа”, которая состоялась на территории университета. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.

Участники акции принесли плакаты "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собрания политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут". Сообщается, что в акции приняло участие около 50 человек.

Участники акции высказали возмущение проведением политического мероприятия на территории университета (что противоречит ст. 31 Закона “О высшем образовании”) и потребовали отстранить ректора КНУ Леонида Губерского от выполнения обязанностей на время проведения расследования произошедшего нарушения.

Напомним, 20 сентября на заднем дворе Красного корпуса состоялась презентация избирательного списка “Слуги народа” на выборах в Киевский городской совет. На мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский и кандидат в столичные мэры Ирина Верещук.

Позднее Студпарламент КНУ выступил с протестом против произошедшей партконференции. Представители студенческого самоуправления возмутились, что ранее им отказывали в проведении массовых мероприятий на том же месте и потребовали, чтобы КНУ не использовали в политической агитации впредь.