Из-за экономических проблем Украина не может пойти по примеру стран, которые ввели полный локдаун.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вводится не будет, несмотря на высокий рост заболеваемости COVID-19 за последние дни.

Об этом он сообщил на брифинге 8 октября.

Министр еще раз напомнил о необходимости придерживаться уже существующих правил по профилактике заболевания. Он указал, что при существующих показателях экономики Украина не может пойти по примеру других стран, которые ввели полный локдаун.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", – сказал Степанов.

Он отметил, что соблюдение базовых правил, а именно ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептика, может замедлить рост количества заболевших.

Степанов также назвал оказание медицинской помощи базовой функцией государства.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний.