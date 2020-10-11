Под киевским ТРЦ "Гулливер" проходят две противоположные акции - за и против ЛГБТ, сообщает Pavlovsky NEWS.

Активисты ЛГБТ-движения вышли на акцию протеста в честь Дня каминг-аута. Напомним, 5 октября небоскреб ТРЦ "Гулливер" засиял радугой ЛГБТ-флага. Планировалось, что иллюминация, посвященная ЛГБТ, будет работать по вечерам с 5 по 11 октября. Однако, это не понравилось националистической организации Нацкорпус. "На седьмом году войны мы не увидели на стене торгового центра рекламы, способствующей популяризации украинских военных, семейных ценностей, или любого другого украинского духовного или культурного аспекта", писали в организации. Ценности, пропагандируемые "Гулливером", в Нацкорпусе назвали "деструктивными" и "вражескими украинскому обществу". 8 октября Нацкорпус провел акцию под зданием ТРЦ, после чего флаг на нем больше не демонстрировали. Директор "Киевпрайда" Руслан Панухник заявил, что "Гулливер" боится погромов.

В воскресенье, 11 октября, активисты "КиевПрайд" вышли на мирную акцию "Свободу не выключить". Туда же пришли их противники, митинги разделяет кордон Нацгвардии и полиции. Произошли стычки между охраной ТРЦ и противниками ЛГБТ.

Противники ЛГБТ скандируют: "Свобода - это диктат, даёшь патриархат", пишут очевидцы.

Напомним, в июне на киевскую "Родину-мать" ЛГБТ-активисты дорисовали радужный флаг. Ролик получился таким правдоподобным, что многие поверили в то, что флаг закрепили на скульптуре-музее. В самом музее шутку не оценили.