В музее истории Украины во Второй мировой войне не оценили видеоролик организаторов "КиевПрайда" с радужным флагом ЛГБТ-сообщества возле "Родины-матери". Там говорят, что акцию с ними никто не согласовывал

Об этом передают "Українськi Новини".

"Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж", – сказала замдиректора музея Людмила Рыбченко.

Она отметила, что никто не обращался в музей с вопросом об организации подобного мероприятия. Более того, повесить флаг на скульптуру невозможно.

Рыбченко добавила, что сам факт проведения таких акций в музее, который рассказывает о Второй мировой войне, "не укладывается в голове".

"Родина-мать" – работа архитекторов Евгения Вучетича и Василия Бородая. Монумент открыли 9 мая 1981 года. Его высота составляет 102 метра, он находится на высоком правом берегу Днепра и является одним из символов Киева.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в "КиевПрайде" заявили, что активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом, который завис над памятником таким образом, что создал впечатление, будто флаг закреплен на мече скульптуры.