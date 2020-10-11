На месте проведения акции были слышны выстрелы и найдены гильзы.

В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции в поддержку азербайджанских военные в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Цензор.нет.

Группа азербайджанцев с флагами скандировала "Карабах". При движении автомобилей участников акции по улице Грушевского были слышны выстрелы, сообщают в полиции. 6 автомобилей с 14 участниками акции были остановлены в Соломенском районе, их осматривают. Задержанных опрашивают.

Напомним, Азербайджан оказался доволен позицией Украины по Нагорному Карабаху. Об этом заявила Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова.