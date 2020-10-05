Азербайджан доволен позицией Украины по Карабаху, – посол

Официальный Баку включил Украину в число стран, поддержавших его в борьбе за освобождение оккупированных территорий.

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова заявила, что Азербайджан очень доволен позицией украинских властей относительно событий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы встречались в Министерстве иностранных дел с высокопоставленными дипломатами, мы встречались с вашими депутатами, и вы знаете, те люди, с которыми я разговаривала, – практически все поддерживают нашу справедливую позицию. И мы очень довольны заявлениями Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана, и о том, что замороженные конфликты, на самом деле, не заморожены, что они могут взорваться в любой момент", – сказала Ахундова.

Она напомнила, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины.

"Была озвучена позиция руководства вашей страны в лице президента Владимира Зеленского, что поддерживаем территориальную целостность Азербайджана также, как и Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства", – отметила Ахундова.

Она добавила, что Азербайджан включил Украину в число стран, поддержавших его в борьбе за освобождение оккупированных территорий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Сразу же после этого украинского посла в Армении Ивана Кулебу вызвали в армянский МИД, где рассказывали о "нарушениях режима прекращения огня и постоянных нападениях на гражданских со стороны азербайджанских ВС".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь Армении или Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе не рассматривается, при этом Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.