МИД Армении вызвал посла Украины и рассказал ему о конфликте с Азербайджаном

Армянские дипломаты утверждают, что ситуация на границе была спровоцирована "агрессивными действиями со стороны Азербайджана"

Посла Украины Ивана Кулебу пригласили в МИД Армении из-за заявлений украинской стороны по поводу конфликта на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В министерстве украинского посла принял замглавы ведомства Шаварш Кочарян. В ходе встречи Кулебе рассказали о "нарушениях режима прекращения огня и постоянных нападениях на гражданских со стороны азербайджанских ВС".

Также в МИД заявили, что вся ситуация была спровоцирована "агрессивными действиями со стороны Азербайджана".

13 июля украинский МИД выступил с заявлением по поводу ситуации на границе Армении и Азербайджана. "Призываем стороны конфликта приложить максимум усилий для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта", – говорилось в заявлении.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах", – заявили вчера в МИД Украины.

12 июля в Минобороны Азербайджана сообщили, что около полудня "подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии".

В Баку также заявили, что "противник понес потери и отступил". При этом погибли двое азербайджанских военных и еще пятеро получили ранения.

В Минобороны Армении приводили противоположную версию: якобы около 12:30 азербайджанские военные попытались пересечь границу на автомобиле УАЗ. После предупреждения они якобы бросили авто и вернулись на свои позиции. Спустя час после этого инцидента якобы была предпринята попытка захватить армянский опорный пункт.

В ночь на 14 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области на северо-востоке Армении продолжались обстрелы, начавшиеся 12 июля.

Так замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля уничтожены до 100 армянских военных, техника и командный пункт. Он также сообщил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров: генерал-майора, полковника и еще пяти человек, в том числе двух офицеров.

А в Армении сообщили только о двух легко раненых полицейских. "Армянские вооруженные силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. Мишенью становятся лишь инженерные инфраструктуры и технические средства вооруженных сил", – отмечалось в заявлении местного минобороны.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали Бишкекский протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стали бои 2016 года, когда погибли десятки солдат с обеих сторон.