Петр Порошенко чувствует себя лучше, – СМИ
Ранее у пятого президента было ухудшение самочувствия
Больной коронавирусом Петр Порошенко стал чувствовать себя лучше, сообщает УП со ссылкой на свой источник в Европейской Солидарности.
7 октября состояние пятого президента ухудшилось, сообщала его жена Марина Порошенко.
"У него (Петра Порошенко, – ред.) – двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала Порошенко.
Как известно, Петр Порошенко страдает от диабета, из-за чего входит в группу риска.
Напомним, 29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом. 3 октября его госпитализировали в одну из киевских больниц с двухсторонним восполнением легких.