Петр Порошенко чувствует себя лучше, – СМИ

Больной коронавирусом Петр Порошенко стал чувствовать себя лучше, сообщает УП со ссылкой на свой источник в Европейской Солидарности.

7 октября состояние пятого президента ухудшилось, сообщала его жена Марина Порошенко.

"У него (Петра Порошенко, – ред.) – двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко страдает от диабета, из-за чего входит в группу риска.