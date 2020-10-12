В Украине в пять раз увеличилась заболеваемость пневмонией

По словам Максима Степанова, за прошлую неделю пневмонией заболели 22400 человек.

За неделю количество пневмоний увеличилось в 5 раз по сравнению с недельной заболеваемостью в июле. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"Существенно увеличилось количество людей с пневмониями, за прошедшую неделю это 22 400 человек. Для понимания, например, в неделю с 13 по 19 июля всего было пневмоний 4 424, то есть более чем в 5 раз рост ", – сказал Степанов.

По его словам, сейчас растет не только количество заболевших, но и количество госпитализаций.

За минувшие сутки госпитализирован 521 человек. Скончались 43 человека, среди них – 17-летний парень, у которого онкологическое заболевание.

За сутки коронавирус зафиксировали у 235 детей и у 166 медработников. За все время пандемии в Украине заболели 16 612 детей и 17 922 медработника.