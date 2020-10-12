Пресс-служба Петра Порошенко сообщила, что сегодня, 12 октября, пятого президента Украины выписали из больницы, куда его, больного COVID-19, госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

“Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось”, - проинформировали в пресс-службе.

29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Больные диабетом относятся к группе риска при COVID-19.

3 октября его госпитализировали в одну из киевских больниц с двухсторонним воспалением легких. 6 октября Марина Порошенко сказала, что состояние здоровья Петра Порошенко ухудшилось, у него продолжает развиваться пневмония. Однако 11 октября он начал чувствовать себя лучше.