Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, – заявление ЕС

В политсиле заявили, что владение бизнес-активами не приравнивается к управлению бизнес-процессами.

В партии "Европейская солидарность" (ЕС) заявили, что Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Заявление прозвучало в ответ на расследование Следствия.ИНФО, в котором говорится, что четыре международных банка проинформировали Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) о том, что транзакции связанных с Петром Порошенко офшорных компаний вызывают подозрение. Общая сумма денежных переводов достигает 65 млн долл.

"Уже первый ваш вопрос, содержащий голословное утверждение, будто Петр Порошенко "продолжал заниматься бизнесом на посту президента Украины", создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное, особенно учитывая предвыборную кампанию, – говорится в заявлении политсилы.

Там также отметили, что владение бизнес-активами не приравнивается к управлению бизнес-процессами.

"Вы не можете не понимать, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами. Вы не можете не знать, что еще в 2016 году Петр Порошенко передал корпорацию "Рошен" в доверительную собственность компании "Ротшильд". Такой шаг лишил его права и возможности управлять этим бизнесом, гарант чего - многовековая репутация "Ротшильд", – заявили в пресс-службе ЕС.

В ЕС подчеркнули, что лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы «ничтоже сумняшеся» ему приписали.

"По оффшору, упомянутому в Panama Papers, ещё раз подчёркиваем, что он был основан исключительно для юридического обеспечения передачи "Рошен" в доверительную собственность. Никакие средства на него не выводились, и даже не открывались счета", – заверили в партии.

В политсиле также утверждают, что деятельность компании "Рошен" ведётся в соответствии с законодательством.

"Рошен" — один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. А расходы "Рошен" на социальные проекты и благотворительность в сумме с аналогичными затратами Фонда Порошенко за последние годы составили около двух миллиардов гривен", – резюмировали в партии.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко, у которого диагностировали коронавирус, сейчас проходит лечение в частной клинике "Оберіг" в столице. Стоимость лечения – 11,5 тысяч гривен в сутки.