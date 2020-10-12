В Николаеве "человек-паук" перелез с одной многоэтажки на другую по проводам (видео)

В Николаевском микрорайоне "Соляные" мужчина посреди белого дня перелез по проводам между крышами домов 79А и 81А на проспекте Героев Украины.

Видео с места событий опубликовал Instagram-аккаунт "Новости Николаева" в воскресение, 11 октября. Как сообщили в описании к ролику, его герой перебирался таким образом между крышами несколько раз.

В местном Facebook-паблике "Корабельный край" обратили внимание, что мужчина лезет по проводам в голом виде. Правда качество "картинки" не позволяет достоверно подтвердить или опровергнуть это наблюдение.

Видео: YouTube / "Николаев ПОСТ"

Причина такого экстремального поступка николаевского "человека-паука" неизвестна. В комментариях местные жители выдвинули ряд предположений. Одни заявляют, что мужчина сумасшедший или находился в состоянии наркотического опьянения. Другие полагают, что это неудачный "герой-любовник".

В подтверждение последней гипотезы комментаторы прикрепили ссылку на недавний видео-ролик, также снятый в Николаеве, на котором мужчина в одних трусах взобрался на третий этаж многоквартирного дома и звал Люду.

Видео: YouTube / "Николаев ПОСТ"

Напомним, этим летом известный канатоходец 41-летний Ник Валенда успешно прошел по канату над активным вулканом в Никарагуа.