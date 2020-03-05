Чтобы не отравиться вредными выбросами из кратера, канатоходец выполнял трюк в респираторе

Известный канатоходец 41-летний Ник Валенда успешно прошел по канату над активным вулканом в Никарагуа. Об этом сообщает CTV News.

Экстремал назвал этот трюк самым сложным в своей карьере, полукилометровый переход занял у него 31 минуту.

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Чтобы не отравиться вредными выбросами из кратера, канатоходец выполнял трюк в респираторе.

Шаг за шагом Ник Валенда пробирался через открытый ров, балансируя на канате над бурлящим озером лавы.

В конце своей прогулки он отбросил защитные очки и респиратор, и радостно пробежал последние метры.

"С провода и в учебники истории!", – написал он в Twitter после трюка.

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