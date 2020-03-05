Экстремал прошел полкилометра по канату над активным вулканом
2020-03-05 22:31:47
Чтобы не отравиться вредными выбросами из кратера, канатоходец выполнял трюк в респираторе
Известный канатоходец 41-летний Ник Валенда успешно прошел по канату над активным вулканом в Никарагуа. Об этом сообщает CTV News.
Экстремал назвал этот трюк самым сложным в своей карьере, полукилометровый переход занял у него 31 минуту.
Чтобы не отравиться вредными выбросами из кратера, канатоходец выполнял трюк в респираторе.
Шаг за шагом Ник Валенда пробирался через открытый ров, балансируя на канате над бурлящим озером лавы.
В конце своей прогулки он отбросил защитные очки и респиратор, и радостно пробежал последние метры.
"С провода и в учебники истории!", – написал он в Twitter после трюка.
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