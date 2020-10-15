СБУ совместно с посольством Израиля проведет антитеррористические учения в Киеве

В пятницу, 16 октября, в некоторых районах столицы возможно ограничение движения транспорта, пешеходов, а также проверка документов, удостоверяющих личность.

Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

В пятницу, 16 октября, в Печерском и Деснянском районах Киева пройдут антитеррористические учения СБУ совместно с посольством Израиля. Об этом информирует пресс-центр управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"16 октября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с посольством Государства Израиль проведут масштабные антитеррористические учения. Тренировка пройдет в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", – говорится в сообщении.

В связи с проведением учений возможно ограничение движения транспорта, пешеходов, а также проверка документов, удостоверяющих личность.

В СБУ призвали жителей и гостей столицы сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Напомним, МИД Великобритании поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет, которая помогла сэкономить более 100 млн фунтов стерлингов британских налогоплательщиков.