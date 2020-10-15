Ситуация на Донбассе: силы ООС вывели из строя вражеский беспилотник

С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В районе проведения Операции объединенных сил с начала текущих суток, 15 октября, боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

В районе населенного пункта Пищевик бойцы ВСУ зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

"Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование", – говорится в сообщении.

В районах вдоль линии разграничения саперы ГСЧС разминировали около полутора гектаров территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Напомним, в День защитника Украины, 14 октября, боевики на Донбассе трижды нарушили июльские договоренности по прекращению огня.