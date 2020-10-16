Статистика коронавируса в Украине на 16 октября: 5992 новых случая
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 287 231 случай COVID-19. При этом 121 919 человек выздоровели.
По состоянию на 15 октября, в Украине зафиксировано 5992 новых случая коронавируса – новый антирекорд. Сутками ранее – 5 062). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 287 231 случай COVID-19. При этом 121 919 человек выздоровели.
За прошедшие сутки умерли 106 инфицированных, выздоровел за сутки 2269 пациентов.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 159 904 человек.
Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+544), Киеве (+455), Одесской области (+502), Днепропетровской области (+423), Хмельницкой области (+414), Полтавской области (+243), Львовской области (+365).
Динамика эпидемии по регионам:
– Киев – 29 412 заболевших (455 за сутки);
– Харьковская – 27 457 (544);
– Львовская – 24 171 (365);
– Одесская – 18 013 (502);
– Черновицкая – 17 203 (199);
– Тернопольская – 16 916 (216);
– Ивано-Франковская – 16 163 (208);
– Ровенская – 15 398 (212);
– Киевская – 12 207 (229);
– Закарпатская – 11 461 (156);
– Волынская – 10 515 (195);
– Хмельницкая – 10098 (414);
– Днепропетровская – 10257 (423);
– Житомирская – 9286 (156);
– Винницкая – 8070 (129);
– Сумская – 8252 (269);
– Донецкая – 6658 (167);
– Черкасская – 6387 (230);
– Черниговская – 6379 (200);
– Запорожская – 6162 (150);
– Полтавская – 5469 (243);
– Николаевская – 5336 (129);
– Херсонская – 2264 (69);
– Луганская – 2229 (104);
– Кировоградская – 1468 (28).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 14 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,4% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 30276. Было проведено 30334 ПЦР-тестирований.
Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине вакцина от коронавируса может стоить около 1048 гривен.