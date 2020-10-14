Готовьте кошельки. Степанов назвал цену на вакцину от коронавируса в Украине

Министр предупредил, что стоимость предварительная, так как готовой вакцины от COVID-19 еще нет.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине вакцина от коронавируса может стоить около 1048 гривен. Об этом министр сообщил в эфире Украина 24.

Степанов подчеркнул, что вакцины от COVID-19 пока нет и цена на нее еще не была окончательно сформирована.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставили компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.). Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", – заявил Степанов.

Он подчеркнул, что такую цену озвучили несколько компаний из Китая и США. Но она приблизительная, так как итоговую стоимость определяют исходя из затрат на изготовление продукта. Также в компаниях не исключают, что по проистечению времени цена может существенно снизиться.

В это же время, Степанов уверяет, что Украина не собирается закупать российскую вакцину, которая не прошла третью стадию клинических испытаний. Министр также не исключает, что в Украине может появиться собственная вакцина.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.