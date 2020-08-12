Российская вакцина от COVID-19 может "убить вакцинацию", – Минздрав Германии

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Об этом пишет Business Insider.

"Может быть опасно начинать вакцинацию миллионов, если не миллиардов людей так рано, потому что это может в значительной степени подорвать доверии к вакцинации, если что-то пойдет не так. Я очень скептически отношусь к тому, что происходит в России", – сказал Шпан.

Он добавил, что основная проблема с применением российской вакцины заключается в том, что Россия не информировала мир о своих разработках.

"Я был бы рад, если бы мы имели качественную вакцину, но что мы сейчас знаем, и это фундаментальная проблема, а именно то, что русские мало говорят нам – вакцина еще не была достаточно протестирована", – заявил Шпан.

"Вопрос не в том, чтобы быть каким-то образом первым, вопрос в том, чтобы иметь эффективную, протестированную, а поэтому безопасную вакцину", – добавил он.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что в Российской Федерации разработана первая вакцина от коронавируса, и что вскоре начнется ее массовое производство.

"Я хотел бы повторить, она прошла все необходимые испытания", – сказал Путин.

Однако британские ученые заявляют, что никаких научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, опубликовано не было.

Они также предупреждают, что выпуск небезопасной вакцины может нанести серьезный ущерб и ухудшить текущую ситуацию.

Напомним, в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

Однако усеченный режим испытаний вакцины вызвал недоумение в других странах. Россия пропустила фазу №3 крупномасштабных испытаний на безопасность, которые обычно занимают месяцы. Вместо этого испытания этой фазы будут проводиться параллельно с массовым производством вакцины.

Россия назвала свою вакцину "Спутник-V", делая отсылку к первому спутнику Земли, который был запущен СССР в 1957 году. С него началась глобальная космическая гонка.