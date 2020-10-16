За 6 лет Украина потеряла одну пятую своих танков и почти половину самолетов

За время АТО и ООС численность военной техники в распоряжении украинской армии существенно сократилась.

В 2014 году, в начале вооруженного конфликта на территории Донбасса, в Украине насчитывалось 2 545 танков, 2 574 различных бронемашины, и 221 военный самолет.

К 2020-му эти цифры значительно изменились в меньшую сторону, сообщается в материале "РБК-Украина", со ссылкой на данные ежегодного отчета "Международного института стратегических исследований" (IISS), который ведет учет техники стран мира.

Так, за этот период число танков, в том числе и находящихся на сохранении, сократилось почти на 500 единиц – до 2 057. Количество армейских бронетранспортеров, бронемашин пехоты и прочей бронетехники сократилось немногим более чем на 500 единиц – до 2053. Численность военных самолетов сократилась почти на 100 единиц – до 125 штук.

При этом, за указанный период на 80 тысяч человек выросло количество солдат: со 130-ти до 209 тысяч военнослужащих.

"Среди всех родов войск за последние годы прогресс только в росте количестве в сухопутных силах, численность которых выросла в разы по сравнению с довоенными временами. А вот с другими родами войск – авиацией и флотом – ситуация обстоит намного хуже, чем с сухопутными силами", – сообщается в обзоре "РБК".

"На сегодня у нас ВМС на нулевой отметке, имеющийся плавсостав – это почти ничего, кроме фрегата "Сагайдачный", который уже явно устарел. Здесь в частности надежда на западных партнеров", – сказал изданию военный эксперт Олег Жданов.

Похожая ситуация и с авиацией. "Если мы говорим о военно-транспортной авиации, то все эти годы очень медленно шла работа, импортозамещение не налажено, хотя у нас есть завод "Антонов". Что касается истребителей, то у нас просто нет производителей такой техники. Надо принципиально решать, куда мы движемся", – сообщил изданию Александр Завитневич глава оборонного Комитета Верховной Рады .

Он привел пример нынешней войны в Нагорном Карабахе, где огромное влияние на ход боевых действий оказывают беспилотники. Потому, возможно, Украине стоит задуматься, есть ли смысл делать ставку на масштабные и дорогие закупки истребителей или штурмовиков у западных партнеров, или же сразу готовиться к наступающей эпохе БПЛА.

Существуют сложности и с подготовкой личного состава, признал собеседник "РБК", глава правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут. По его словам армейская подготовка до сих пор "работает по старым лекалам" и даже использует советские шаблоны реагирования, где в качестве вероятного противника рассматривается не Россия, а страны НАТО.

Напомним, 14 октября в День защитника Украины глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности состава украинских Вооруженных сил, чтобы сократить "бюджет проедания".