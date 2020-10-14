Украина будет укреплять свою армию даже после наступления мира, – Зеленский
Президент напомнил, что сегодня – 80-й день, как объявлено прекращение огня на Донбассе.
Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но вместе с тем заботится о боеспособности своей армии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в День защитника Украины, сообщает сайт ОП.
"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев. Делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир", – сказал он.
Зеленский напомнил, что сегодня – 80-й день, как объявлено прекращение огня. Он также надеется, что режим тишины на Донбассе будет стабильным и постоянным.
При этом Зеленский подчеркнул, что наступление в Украине мира не будет означать, что государство прекратит заботиться об обороноспособности своего войска.
Президент отметил, что Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но боеспособную авиацию, военно-морской флот, системы ПВО и многое другое.
Зеленский также подчеркнул, что Украина использует потенциал, который открылся перед Украиной после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.
Напомним, в июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.