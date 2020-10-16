Кличко: в опорной городской больнице № 6 не осталось свободных коек

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Киевскую городскую больницу №6 "Медгородок" в Соломенском районе, которая принимает больных Covid-19, и где сейчас заполнены все имеющиеся в наличии койки.

На видео с посещением больницы, которое столичный голова опубликовал у себя в Facebook, он ходит по палатам и коридорам медучреждения, общается с пациентами и слушает коллектив докторов, снимая себя на камеру телефона на их фоне.

"На 200 коек лечится 181 больной на данный момент. К утру у нас будет 210. Заполненность 100%", – сообщил мэру один из медиков 6-й больницы. Именно так Кличко и подписал ролик со своим визитом в это медучреждение: "На сегодняшний день в больнице № 6 все кровати для больных коронавирусом – заполнены".

Видео: YouTube / "Віталій Кличко"

"В прошлом месяце на базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек. В том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях", – отметил Кличко в публикации под видео.

По словам городского главы, больница на "Медгородке" – одна из опорных по размещению Covid-позитивных пациентов.

"Именно на базе больницы №6 мы планируем оборудовать новую лабораторию, где будут делать ПЦР-тесты", – добавил мэр в пятницу, 16 октября на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в столице.

Видео: Facebook / "Укринформ"

Напомним, в четверг еще одна опорная больница Киева оказалась забитой до отказа. Так, 15 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на брифинге, что посетил Александровскую клиническую больницу города Киева, главное медучреждение столицы по госпитализации заболевших коронавирусом, и констатировал, что там закончились койкоместа для размещения Covid-позитивных пациентов:

"Я сегодня нахожусь в Александровской больнице Киева, это одна из основных больниц, которая определена для лечения Сovid-19 в Киеве. Всего в больнице отведены 430 коек для лечения больных коронавирусом. На сегодняшнее утро здесь находятся 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении из 55 коек 54 заняты".

Одновременно в Киеве фиксируют очереди из карет скорой помощи и возле других медучреждений. Так в четверг Facebook-паблик Соломенского района столицы опубликовал фото очереди из "скорых" возле Киевской городской клинической больницы №5.