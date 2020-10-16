Дело Гандзюк: Павловский получил условно

Несмотря на вынесенный приговор, Павловский останется в изоляторе СБУ, так как является фигурантом дел о создании организованной преступной группы на Херсонщине.

Приморский райсуд Одессы признал виновным Игоря Павловского в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год (то есть 1 год условно).

Об этом сообщает Нromadske со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Сергета.

Несмотря на вынесенный приговор, Павловский останется в изоляторе СБУ, так как является фигурантом дел о создании организованной преступной группы на Херсонщине и незаконного завладения транспортными средствами.

Игорь Павловский ранее в суде подтвердил заключенное соглашение о признании виновности и попросил прощения перед мужем и отцом Екатерины Гандзюк. Он также дал показания под присягой относительно подозреваемых организаторе и заказчике преступления – Алексея Левина и Владислава Мангера.

Алексей Левин и Владислав Мангер свою причастность к преступлению отрицают.

Напомним, 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского – бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

20 января 2020 года Павловского задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации, которая запугивала депутатов Алешковского райсовета и уничтожала имущество активистов. Сейчас уже объявлено 9 подозрений и проведено 30 обысков по указанному делу.