Убийство Гандзюк: семья активистки требует от обвиняемых 23 млн гривен

Семья херсонской активистки Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата облсовета Алексею Левину с требованием выплатить 23 млн гривен морального ущерба.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что с таким заявлением выступила в Днепровском райсуде Киева Ольга Веретильник – представительница родителей и гражданского мужа Гандзюк.

"Потерпевшие оценили причиненный моральный ущерб в 23 миллиона гривен", – утверждает она.

По словам Веретильник, убийство Екатерины Гандзюк является страшной потерей для ее семьи. Кроме того, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и моральные страдания родным погибшей.

Представительница семьи Гандзюк добавила, что пострадавшие постоянно находились в больнице рядом с Екатериной и были вынуждены оставить свою работу и привычные дела. Они также потратили существенную сумму на оплату проезда из Херсона в Киев и проживание в столице.

По версии следствия, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Днепровский суд Киева арестовал фигурантов дела Алексея Левина и Владислава Мангера до 18 октября.