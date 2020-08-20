Подозреваемых в убийстве Гандзюк арестовали на два месяца без права на залог

Председателя Херсонского облсовета и экс-помощника одного из депутатов облсовета судят за заказ и организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Днепровский суд Киева арестовал фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера до 18 октября.

Видео из зала суда, с оглашением приговора, опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.

Еще 28 июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении этих двух лиц. По версии следствия, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Алексея Левина задержали 24 января 2020 года в частной квартире в болгарском городе Бургас. Через месяц суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину, что и сделали 16 марта этого года.

Напомним, 1 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой, когда она выходила из подъезда своего дома. От полученных ран 4 ноября активистка умерла в больнице.