Убийство Гандзюк: Херсонский облсовет решил поддержать подозреваемого Мангера

Херсонский облсовет выступил за непредвзятое судебное разбирательство дела в отношении главы облсовета Владислава Мангера, который подозревается в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Решение Херсонского областного совета "О поддержке председателя областного совета Владислава Мангера" на сессии 14 августа поддержали 35 депутатов, передает Укринформ.

"1. Поддержать председателя областного совета Владислава Мангера относительно непредвзятого судебного разбирательства", – сказано в решении облсовета.

О своем решении облсовет сообщит в Офис генпрокурора.

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице. В июне 2020 года Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Офис генпрокурора 28 июля направил в суд обвинительный акт. Сейчас оба подозреваемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк находятся под стражей. Мангер будет находиться под стражей до 11 сентября 2020 года, а Левин – до 24 августа.