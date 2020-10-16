Малыш проглотил деталь от пластиковой игрушки и 10 часов ждал гастроскопии

Врача, которого подозревают в том, что из-за него 2-летний ребенок умер на операционном столе, будут судить.

В Киеве будут судить врача, действия которого привели к смерти двухлетнего ребенка в феврале 2020 года. Об этом пишет "РБК-Украина".

2-летний Максим проглотил деталь от пластиковой игрушки и попал в Детскую клиническую больницу №1 на улице Богатырская. Однако врач-хирург, который находился на дежурстве, нарушил требования приказа относительно маршрутов госпитализации. По правилам дети до трех лет с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта госпитализируются в НДСБ "Охматдет". Однако дежурный врач отправил мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследования, назначив консультацию педиатра.

В пресс-службе Киевской прокуратуры рассказали, что мальчика можно было спасти, но врач лишь спустя 10 часов после госпитализации начал проводить гастроскопию, пытаясь достать инородное тело из пищевода.

Во время процедуры у ребенка наступила острая сердечная недостаточность, в результате которой он умер. Маленький Максим скончался на руках у папы, который держал его во время процедуры.

"Согласно заключению эксперта, между наступлением смерти мальчика и имеющимися дефектами в оказании ему медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь в виде бездействия врача, а именно - непроведение определенных исследований при поступлении ребенка в медицинское учреждение и на протяжении его дальнейшего пребывания в отделении", - сказано в сообщении.

Если в суде вина врача будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.