Пожарная машина и 101 роза: в Мукачево мужчина оригинально сделал предложение руки и сердца

Девушке ничего не оставалось, как ответить "Да!"

На Закарпатье пожарный сделал предложение своей любимой девушке оригинальным способом.

Об этом сообщают в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Отмечается, что недавно в Мукачево пожарный Владислав Севч предложил своей возлюбленной Мирославе выйти за него замуж нестандартным образом.

В день ее рождения он назначил встречу возле городской ратуши, а сам приехал на пожарной машине в боевом снаряжении со 101 розой и кольцом в руках.

Девушке ничего не оставалось, как ответить "Да!"

Ранее сообщалось, что во Львове после свадьбы, на которой было 130 человек, обнаружили вспышку коронавируса.

