Проспекту Небесной Сотни в Одессе вернут имя маршала Жукова, – Труханов

По мнению мэра Одессы, Георгий Жуков "не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом".

В пятницу, 16 октября, городская историко-топонимическая комиссия решила вернуть двум декоммунизированным улицам в Одессе названия советских времен. Об этом написал мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет об улицах, которые несколько лет назад были переименованы по инициативе Михаила Саакашвили, который в то время был главой Одесской обладминистрации.

Проспект Небесной сотни будет переименован в проспект маршала Жукова, а улица Инглези – в улицу 25-й Чапаевской дивизии. По мнению Труханова, Георгий Жуков "не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом", а Чапаевская дивизия "является легендарным формированием, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны".

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"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий... Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе", – написал мэр Одессы.

По словам Труханова, для возвращения этим улицам прежних названий "есть все законные основания". Он также пообещал сделать "все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость".

В июне Труханов заявил, что вернет советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

Отметим, Георгий Жуков подпадает под декоммунизацию как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Улица 25-й Чапаевской Дивизии была переименована и названа в честь Дмитрия Инглези – греческого моряка, одного из спонсоров и активных участников борьбы за независимость Греции. Градоначальник Одессы в 1818-1821 годах, он стоял у истоков организации в Одессе зоны свободной торговли (порто-франко).