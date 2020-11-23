"Не дождетесь": Зеленский заявил, что здоров и вернулся на Банковую

Одновременно с главой государства исцелился и руководитель его Офиса Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил негативный тест на коронавирус. Об этом он рассказал в видеообращении.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", — сообщил Зеленский.

Президент призвал украинцев максимально себя беречь.

"Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду", – рассказал Зеленский.

Президент уже находится на Банковой, в Офисе президента.

"День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", — заявил Зеленский.

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По его словам, настроение у него у него "бодрое", а температура — 36,6.

"Сам я позитивный, потому что тест негативный", – говорит Зеленский и поблагодарил всех, кто желал ему здоровья, а недругам ответил – "не дождетесь".

Кроме того, от COVID-19 вылечился и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Коронавирус позади — тест показал отрицательный результат… Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности", — написал Ермак.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что подхватил коронавирус. Спустя несколько часов о том, что получил положительный тест на COVID-19 сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак.Зеленский и Ермак находятся на лечении в "Феофании".