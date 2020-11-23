Около 90% украинцев носят маски, – Геращенко

Полицейские в Киеве уже успели оштрафовать 17 нарушителей за отсутствие масок.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что около 90% украинцев используют защитные маски. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Около 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица", – сказал он.

Геращенко объяснил, что закон о штрафах за отсутствие масок должен создавать стимул соблюдать карантинные ограничения. При этом, по его слoвам, пока не все украинцы могут знать о штрафах – и потому более 30 тысяч патрульных сейчас занимаются разъяснительной работой.

Полицейские в ходе проверок на транспорте и общественных местах раздавали маски тем, у кого их не было.

Однако, за выходные в Киеве уже выписали первые административные протоколы. Полиция сообщила о 17 протоколах за отсутствие средств индивидуальной защиты.

"Если граждане не будут реагировать на замечания и отказываться от использования средств индивидуальной защиты, правоохранители, в пределах своей компетенции будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", — говорится в сообщении полиции.

Геращенко также указал на несовершенство некоторых положений закона.

"Хотя закон тоже несовершенен. Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску", – говорит замглавы МВД.

3 ноября ВРУ в первом чтении проголосовала за законопроект №3890 "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", который позволил судам штрафовать украинские предприятия, организации и граждан за допуск в общественные места и транспорт людей без масок, "которые закрывают нос и рот". 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах.