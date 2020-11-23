Украинская военная техника нуждается в обновлении, – Уруский (фото)

По словам министра, в стране нужно развивать собственный научно-технический и промышленный потенциал.

Украинская военная техника нуждается в обновлении.

Такое мнение выразил в Facebook министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский после посещения зоны проведения ООС.

По его словам, чтобы обеспечивать армию необходимой техникой, нужно развивать собственный научно-технический и промышленный потенциал.

"Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", – пишет Уруский.

Он отметил, что благодаря визиту на Донбасс получил конкретное представление о том, чего требует армия, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.

Уруский добавил, что в зоне ООС имел возможность плодотворно пообщаться с руководством Генштаба, командованием ООС, командирами и заместителями командиров бригад и батальонов.

Отметим, в 2014 году, в начале войны на Донбассе, в Украине насчитывалось 2 545 танков, 2 574 различных бронемашины, и 221 военный самолет. К 2020-му эти цифры значительно изменились в меньшую сторону. Так, за этот период число танков, в том числе и находящихся на сохранении, сократилось почти на 500 единиц – до 2 057. Количество армейских бронетранспортеров, бронемашин пехоты и прочей бронетехники сократилось немногим более чем на 500 единиц – до 2053. Численность военных самолетов сократилась почти на 100 единиц – до 125 штук.