НАБУ и "Укроборонпром" подписали меморандум о противодействии коррупции

По мнению главы "Укроборонпрома", такое объединение необходимо, чтобы минимизировать коррупционные риски и навести порядок в деятельности стратегических предприятий государства.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и государственный концерн "Укроборонпром" договорились совместно противодействовать коррупции в оборонно-промышленном комплексе, подписав Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Документ подписали директор НАБУ Артем Сытник и и.о. генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

"Заключенный меморандум будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции", – заявил Сытник.

По мнению Фоменко, такое объединение необходимо, чтобы минимизировать коррупционные риски и навести порядок в деятельности стратегических предприятий государства.

"НАБУ доказало свою эффективность в борьбе с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе. Мы понимаем, что нам нужно объединять усилия, чтобы минимизировать коррупционные риски и навести порядок в деятельности стратегических предприятий государства", – сказал Фоменко.

По данным НАБУ, по состоянию на ноябрь 2020 года, детективы при расследовании коррупции в ОПК направили в суд более 10 обвинительных актов в отношении 30 лиц. Общая сумма установленных убытков по этим делам – более 88, 5 млн гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи с послами стран G7 и стран ЕС заявил, что директор НАБУ Артем Сытник останется на своем посту после 16 декабря, а решение Конституционного Суда о признании неконституционными некоторых положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.