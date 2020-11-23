Денис Малюська решил составить рейтинг украинских тюрем

По словам министра юстиции, рейтинг эффективности нужен для того, чтобы среди исправительных учреждений возникла конкуренция.

В Украине внедряют систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем (СИЗО и исправительных колоний). Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Система была разработана в рамках проекта SURGe совместно с канадскими специалистами. Она состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО (на фото — демообразцы).

По словам министра, этот инструментарий поможет Минюсту отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность и режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение.

Малюська считает, что действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, он преимущественно ориентирован на реагирование, когда что-то случается в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию эпизодических управленческих решений, вместо регулярных системных, которые основаны на четких показателях.

Министр напомнил, что движущей силой в частном секторе является конкуренция. "Конкуренция в публичном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился", – резюмировал он.

Напомним, по словам министра юстиции, уже разработан крупный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за черту города. Предусмотрено дополнительное закрытие 8 тюрем.