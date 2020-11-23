В Одессе полицейские разогнали митингующих, которые протестовали против карантина (видео)

Сотни продавцов с рынка "7-й километр" объявили бессрочный протест и перекрыли трассу. В итоге около 30 предпринимателей оказались в участке.

В Одессе несколько сотен торговых работников с рынка "7 километр", которые накануне начали акцию против карантина выходного дня, были разогнаны полицейскими. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что часть торговцев, которые блокировали Овидиопольскую трассу, отправили в участок полиции, а также открыли уголовное производство против них.

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За то, что перекрыли дорогу, протестующим грозит 3 года лишения свободы, уголовное дело возбуждено по факту блокирования движения – ч.1 ст.279УК Украины, сообщили на сайте полиции.

Напомним предысторию: на прошлой неделе более сотни продавцов с рынка "7-й километр" объявили бессрочный протест и перекрыли Овидиопольскую трассу, заблокировав один из въездов в город. Они требовали разрешить им работать в субботу и воскресенье. По данным сайта 04868.com.ua, протестующих разогнали в 5 утра 23 ноября, разгон происходил с участием спецназа и применением физической силы. В итоге около 30 человек оказались в отделении полиции.

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, был отменен также митинг у стен Одесской ОГА с требованием позволить торговым точкам работать в выходные дни.

"Сейчас у предпринимателей рынка нет единой позиции, как им эффективнее отстаивать свои права. О дальнейших действиях обещают информировать в соцсетях", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Отметим, с 21 ноября в Одессе действует карантин выходного дня. Такое решение приняла Комиссия горсовета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.