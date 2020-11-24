Офис генпрокурора расследует возможные преступления 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе

По словам заместителя генпрокурора Украины, в производствах фигурируют наемники из 31 страны мира.

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью zn.ua рассказал, что на текущий момент у них открыты уголовные производства касательно возможных преступлений против Украины в составе боевиков на Донбассе 250 иностранцев из 31 страны мира.

"У нас есть уголовные производства, зарегистрированные по факту участия 250 наемников из 31 страны мира. География широкая: Европа, Азия, Америка. Буквально с последнего — в конце октября в ЕРДР внесли факт вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ", — сказал Мамедов.

По словам заместителя генпрокурора Украины, эти иностранцы помогают боевикам, в основном, в качестве снайперов, пулеметчиков, разведчиков и артиллеристов. Как правило, они числятся в составе незаконных вооруженных формирований "Восток", "Призрак", "Оплот" и "Пятнашка".

Также Мамедов заявил, что в других уголовных делах Офиса генпрокурора фигурируют сотни граждан России, в том числе высокопоставленные политические и военные чиновники.

"У нас свыше 20 тысяч уголовных правонарушений более чем в пяти тысячах производств. Эта статистика охватывает все преступления, связанные с вооруженным конфликтом. В них фигурирует почти девять с половиной тысяч человек. Из них — сотни граждан РФ, в том числе высшее политическое и военное руководство страны-агрессора", — сказал Мамедов.

Напомним, в июле 2020 года Офис генпрокурора заявил, что на стороне боевиков воюют киргизы и боснийцы. А в августе пресс-служба ведомства сообщала о расследованиях против более 100 иностранцев, которые, вероятно, участвовали в преступлениях против Украины на оккупированной части Донбасса в составе незаконных вооруженных формирований.