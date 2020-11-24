Гендиректор КБ "Южное" умер от коронавируса
Александру Дегтяреву, которого Офис президента назвал одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли, было 69 лет.
Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" скончался от COVID-19. Об этом сообщает Офис президента.
"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца — Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых", — сказано в сообщении.
В Офисе президента говорят, что Дегтярев – один из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.
"Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальной работы по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды", – пишет Офис президента.
Дегтярев родился 31 октября 1951 года в Кировской области в России. Работал в КБ "Южное" после окончания института, с 1975 года. На должности гендиректора с 2018 года.
Прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения. Внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем.
Автор около 200 научных публикаций и статей по вопросам разработки ракетных комплексов разного назначения, их модернизации и адаптации для решения научных и прикладных задач, 50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентноспособных ракетно-космических комплексов.
Напомним, 16 ноября стало известно, что от COVID-19 умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. 28 октября, стало известно о смерти городского головы Борисполя Анатолия Федорчука. Политик скончался от коронавируса. По результатам голосования 25 октября Федорчук получил наибольшее количество голосов. Также сразу после выборов от коронавируса скончался мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.