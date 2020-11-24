СБУ пресекла кражу данных из информационных систем налоговой и таможни

Участники схемы, среди которых были как чиновники, так и сотрудники банков, продавали финансовую информацию юрлиц и данные их экспортно-импортных операций.

Служба безопасности Украины установила, что должностные лица налоговой и таможенных служб организовали механизм несанкционированного копирования и сбыта сведений из своих информационно-телекоммуникационных систем. В нем были задействованы чат-боты, интернет-ресурсы и Telegram-каналы. Соучастие принимали и сотрудники одного из банков.

Продавалась информация о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и об их экспортно-импортных операциях.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карточки.

Готовится вручение подозрений в совершении преступлений, предусмотренных ст.361-2 и 362 Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ задержала злоумышленника, который в криминальных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью и находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.

СБУ заявила, что завершила спецоперацию, которую проводила сразу на территории Украины и Молдовы, и изобличила подпольную организацию, которая могла поставлять террористов в Евросоюз.