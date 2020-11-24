Вперше в історії українського телебачення серіал від ICTV покажуть у кінотеатрах

Пригодницький серіал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» виходить на великі екрани. Вже з четверга, 26 листопада, стрічку від ICTV транслюватимуть у мережі кінотеатрів Multiplex. Це вперше в історії українського телебачення український телесеріал з’явиться у великому кінопрокаті

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – 12-серійний пригодницький серіал, прем’єра якої нещодавно відбулася на телеканалі ICTV. Серіал розповідає про епоху Козацтва та пригоди простого хлопця Івана на Запорізькій Січі. Стрічка одразу стала найрейтинговішим продуктом дня на українському ТБ і зібрала багатомільйонну аудиторію. З 26 листопада «Козаки» будуть доступні для перегляду не тільки на телебаченні, а й у мережі кінотеатрів Multiplex.

Щочетверга на великих екранах показуватимуть по 3 серії пригодницької стрічки.

«Вперше в Україні у глядачів є змога переглянути цілий серіал у кінотеатрі. Ми пишаємося тим, що стали першою мережею кінотеатрів, яка запустила такий формат у нашій країні. Multiplex давно підтримує український кінематограф і планує надалі активно сприяти його розвитку», — зазначає Роман Романчук, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex.

«Ми раді, що наші «Козаки» стали першим у країні серіалом, який повністю покажуть на великих екранах. В ефірі уже вийшло 6 серій, і за показниками переглядів ми бачимо, що глядачам сподобалася стрічка. Ми неабияк горді за те, що нам вдалося не тільки зняти якісний і цікавий контент, а й увійти в історію, адже ми створили перший український пригодницький кіносеріал. Тепер «Козаків» можна переглянути в особливій атмосфері кіно, і ми запрошуємо усіх на перегляд стрічки на великих екранах, щоб відкрити для себе альтернативне кіно», – говорить керуюча директорка каналу Анастасія Штейнгауз.

Серіал знято студією IQ Production за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України за замовленням телеканалу ICTV. Продовження пригодницької комедії дивіться з вівторка по четвер о 21:30 на телеканалі або шукайте у кінотеатрах «Мультиплекс» у вашому місті.